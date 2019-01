Bryder verdensordenen sammen i 2019?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Her er 7 ting, der står klart nu:

1. I 10 år har verdensøkonomiens momentum været drevet af billige penge. Det er slut nu

Enten er det slemt, eller også er det værre. Mest sandsynligt får vi: en form for hakkende lavvækstperiode. I de 10 år efter finanskrisen har politikerne i stilhed understøttet økonomien ganske massivt. Når renten stiger, og gælden tynger, mangler de redskaber. Væksten forbliver svag. Det vil skærpe vælgernes utilfredshed – som om den ikke var voldsom nok i forvejen – og øge den politiske turbulens, herunder om både klima, fordeling og udlændinge.

2. Ét spørgsmål afgør de næste 25 års verdenshistorie – og svaret skal findes i Kina

Over de seneste par år har Xi Jinping truffet en række beslutninger, der trækker interessemodsætningen mellem Kina og vesten (USA) tydeligt op. I bund og grund er dilemmaet for Vesten det, der har ventet, siden Mao tog magten i 1949: Skal man møde Kina som en rival eller som en partner? Konkret: Hvor langt vil Vesten gå for at stille sig på nabolandenes side, når Kina – som det sker nu – redefinerer spillereglerne i Asien?

Verdenshistorien er ikke afgjort endnu – og de, der tror det, har tabt på forhånd

Spørgsmålet er ikke, om der kommer uenighed mellem Kina og Vesten/resten (det gør der). Spørgsmålet er, hvordan magtforholdet bliver. For 10 år siden opstod der i Vesten en bred konsensus om en igangværende magtforskydning mod øst – jf. bl.a. Obamas idé om at USA skulle ’dreje mod Asien’.

Hvordan ser det ud nu? Tag de fem lande i organisationen Brics. Alle har skuffet: Kina arbejder hårdt på at forny sit økonomiske momentum. Sydafrika og Indien er stadig ikke lykkedes med at realisere deres potentiale. Brasilien har befundet sig i en lang, permanent krise – politisk og økonomisk. Rusland er, bag alle stormagtsdrømme, økonomisk skrøbeligt.

Uden for Brics har et land som Saudi-Arabien valget mellem reformer og statsbankerot. De nævnte lande har den samme åbenlyse udfordring: At arbejde på alle de kedelige ting, der netop giver de avancerede økonomier deres styrke (uddannelse, infrastruktur, ligestilling etc.).

Det helt store spørgsmål, der afgør de næste årtiers udvikling, lyder sådan: Kan man skabe varig vækst uden demokrati? Kina er forsøget på dét og bliver – takket være sin succes og sin størrelse – afgørende. Under Xi er friheden blevet yderligere reduceret.

Hvis det lykkes kineserne, over de kommende 10 år, at skabe nye niveauer af velstand uden mere demokrati (herunder frihed til at tænke og tale frit), står resten af verdens stater reelt med to alternative samfundsmodeller: Vesten vs. Kina. Men hvis Kina snubler, er situationen en anden.

3. Nationalstaterne har mistet deres magt – men bruger den alligevel

For 10 år siden var der stadig kun ét cirkus i byen – globaliseringen, både dyrket og tæmmet gennem et stadig mere fintmasket net af internationale regler og organisationer.

Da Bush efter 11. september 2001 indledte Afghanistan- og Irakkrigene, var det i en verden, hvor kun en lille håndfuld slyngelstater direkte afslog de spilleregler, der skal følges i det internationale fællesskab. Deres position virkede helt uholdbar: Der var intet alternativ til at være en del af verdensøkonomien, hvor kravet for deltagelse i teorien var accept af menneskerettighederne. Med Fukuyama bevægede verden sig stadig mod ’historiens afslutning’.

Vi må opgive tanken om globaliseringen som en ustoppelig damptromle, der udjævner alle forskelle, modsætninger og interessekonflikter på sin vej

De seneste 10 år har vi så set en række skred i den modsatte retning: Regeringer i vidt forskellige lande, der tværtimod insisterer på at vælge deres egne, nationale løsninger over de normer, som opstilles af verdenssamfundet (FN, EU, IMF). Spørgsmålet er, om de kan lykkes. Her er eksperimentet – i fri luft og fuld skala: Brexit.

Dette er en tid, hvor landene vælger nationale løsninger på en række problemer, mens dele af globaliseringen ikke bare fortsætter,men accelererer. Måske: ’økonomisk’ globalisering i konkurrence med ’politisk’ afglobalisering.

4. Militære midler er håbløse – og populære

I dagene omkring nytår måtte den britiske indenrigsminister afbryde sin luksuriøse safariferie efter få dage, fordi pressen krævede handling over for migranter, der fra den franske kyst stævner mod den britiske. Med held pressede Daily Telegraph ministeren til resolut handling: En patruljebåd er blevet kaldt hjem fra Middelhavet for at blive sat ind i Kanalen.

Konklusionen er åbenlys: For briterne starter den store, farlige verden pludselig mellem Dover og Calais. Men så simpel er verden ikke. For samtidig gav forsvarsminister Gavin Williamson et interview, der burde have vakt opsigt verden over:

Storbritannien vil etablere militærbaser i Asien og Det Caribiske Hav og igen blive en ’ægte global aktør’.

Sådan har man ikke tænkt siden Suez-krisen i 1956. Er det alvor? I London må man vurdere, at det giver indflydelse at vedligeholde både en vis militærkapacitet og en smule uforudsigelighed omkring, hvad den skal bruges til. Hvem er egentlig fjenderne? De er nok ikke så vigtige. Det handler nok mest om at sende signaler til venner, allierede, rivaler – alle, der har behov for at købe våben eller invitere et britisk skib ind i udsatte havne, for signalværdiens skyld.

Det er ikke kun London, der vil købslå med sin militære kapacitet. Tænk på Trump, der helt åbenlyst kritiserer sine Nato-allierede for at lade regningen ligge og bruger USA’s militære beskyttelse som en jeton i handelsstridigheder.

I Ukraine og Syrien har Putin med begrænsede militære midler bidraget til at tegne landkortene om. Nordkorea har, med sit atomprogram, cementeret sin selvstændighed. Ironien er, at denne ’nye’ militære tankegang opstår samtidig med det, der ligner et modsatrettet paradigmeskift i USA’s store strategi:

5. Trump eller ej: USA’s rolle bliver en anden

Trump siger, hvad ingen betydningsfuld amerikansk politiker har sagt siden 1945: nej tak til USA’s særlige globale rolle. USA vandt den kolde krig, da Sovjetunionen gik under i misundelse. Men i samme øjeblik Bush ønskede at bruge USA’s nye overherredømme til noget, gik det galt: Efter Irak-invasionen lignede Bagdad ikke Berlin 1989, men Saigon 1975.

Nærmest øjeblikkelig droppede Bush enhver ambition om at udbrede demokratiet. Da det arabiske forår brød ud i 2011, valgte Obama blot at se på. Reelt siger Trump derfor blot højt, hvad amerikanerne tænkte, allerede da Irakkrigen i 2004 begyndte at trække ud: Hvad skal det nytte?

6. Globaliseringen er reel, men kompleks

Det er fristende, både for tilhængere og modstandere af Trump, at gøre spørgsmålet om vores verdensbillede til en simpel modsætning: Er vi åbne eller lukkede? Indenfor eller udenfor? Står vi alene eller sammen med andre? Præsident Trump inviterer selv til denne modsætning – f.eks. da han i november erklærede: »Ved I, hvad jeg er? Jeg er nationalist«.

Men ved at acceptere denne simple modstilling – hvad både anti-internationalisterne og internationalisterne er tilbøjelige til – gentager man det, der siden 1989 har været svagheden i globaliseringstesen:

Globaliseringen er ikke og var aldrig kun én ting – den var aldrig fri for modsætninger (tværtimod) og den var aldrig ustoppelig.

Problemet med ’globaliseringsbegrebet’ har i 30 år været, at det forvirrer næsten lige så meget, som det forklarer. Det vil for alvor blive tydeligt i de kommende år.

7. Nu bliver spørgsmålet: Kan den nuværende verdensorden fortsætte uden USA?

Der var mere end én grund til, at USA spillede så stor en rolle i udviklingen af det internationale system og den globale offentlighed i årtierne efter 1945.

Dels den militære virkelighed: USA overtog Storbritanniens selvforståelse som landet, der holdt verdenshavene åbne og forhindrede små og større despoter i at række ud efter verdensherredømmet. Samtidig så man overalt i verden en ny individualisme og en tillid til markedet, som i vid udstrækning byggede på britisk og amerikansk tankegods. I 1980’erne blev denne kobling skærpet, da Thatcher og Reagan med nonchalant selvtillid angreb den moderne velfærdsstat som nærmest totalitær.