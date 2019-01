Hvorfor blev der så ikke sat tid, ressourcer og relevant sagkundskab af til at belyse problemstillingen inden for sundhedsvæsnet, inden regeringen kom med sit udspil?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Regeringens forslag til sundhedsreform hviler på to antagelser. En er, at statens overtagelse af sygehusene vil sikre alle landets borgere en ensartet behandling, for »behandling må ikke afhænge af postnummer«.