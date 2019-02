Har du ikke hørt om algokratiet, så kommer du til det: Det er bomben over dem alle. Over vores frie samfund og retsstaten

Kunstig intelligens rummer spændende muligheder for at forbedre vores liv. Men hvis vi ikke sætter skarpe grænser, risikerer vi, at det kommer til at undergrave selv de mest basale menneskerettigheder.

Regeringen ventes snart at barsle med en national strategi for kunstig intelligens. Det er på høje tid, for kunstig intelligens har allerede vundet indpas som et revolutionerende værktøj på en lang række områder. Algoritmer bruges til at diagnosticere sygdomme (ofte mere præcist end læger), evaluere kreditværdighed, ja endog til at vurdere risikoen for hvorvidt dømte vil begå ny kriminalitet, og om de derfor bør prøveløslades eller ej.