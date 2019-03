Politisk nostalgi: Julius Bomholdt var den første og bedste kulturminister. Siden er det gået ned ad bakke

FOR ABONNENTER

Det er horribelt at høre om de svindlere, der har snuppet over 12 milliarder ud af den danske statskasse, dine og mine penge. Har vi ikke et folkestyre til at sørge for, at vi har politikere, der kan passe på vores fælles penge – og fælles kultur? Eller er vores politikere simpelt hen for udygtige til at kunne passe på?