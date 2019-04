Juraprofessor: Det er på tide at kræve samtykke til sex. Drop nu indvendingerne og undskyldningerne

De juridiske indvendinger mod planerne om at ændre straffeloven, så frivillighed bliver et krav, er overdrevne. Domstolene kan sagtens finde ud af at navigere i det følsomme område, og det er noget sludder, at det bliver omvendt bevisbyrde.

For nylig har statsministeren for rullende kameraer bebudet, at regeringen ønsker en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse indført: »Sex forudsætter frivillighed, ellers er det ikke frivillig sex, så er det voldtægt. Frivillighed er et udtryk for, at man har et samtykke. Det skal bedre afspejles i vores straffelov«, sagde han.