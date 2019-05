Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Dansk kvindesamfund: Drop delingen af børnechecken

Argumentet om at en deling af børnechecken vil forhindre konflikter om økonomi, sikre en ligestilling af far og være til gavn for barnet holder ikke. Der er en overhængende risiko for, at en omlægning vil føre til flere og ikke færre familieretlige konflikter.