Underviser i 'Europa Brænder': Stem i dag. Europa har aldrig været vigtigere

Vi står i en global brydningstid, når det gælder klima, international politik og ulighed. EU er det bedste bud for Danmark for at påvirke udviklingen. Derfor er det afgørende at tage stilling og stemme ved dagens valg til Europa-Parlamentet.