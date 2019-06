Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Foreningen for Biodynamisk Jordbrug: Landbruget kan også producere sunde borgere

Danmark kan lære meget af vores nabolande, når det gælder om at bruge landbruget til at hjælpe svage medborgere. Der er et stort uudnyttet potentiale, men det kræver politisk handling at komme i gang for alvor.