Askese og afsavn har fremtiden for sig

Det vil få fatale konsekvenser for klimaet og kloden, hvis vi brænder den sidste ton kul og olie af. Denne nye viden peger på et stort dilemma: For på den ene side udgør en asketisk livsstil, der vil redde klimaet ved at forbruge mindre, en trussel mod vores økonomisk system og samfundsform. På denne anden side er askese sikkert et nødvendigt – måske ligefrem til et attraktivt – middel til at hindre, at vi ødelægger klimaet ved at brænde den sidste ton olie og kul af.