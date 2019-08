Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Sangskriverne bag ramadan-sang svarer igen: Det er på høje tid, at danske muslimer får en plads i sangskatten

Det er sjældent, at en sang, som ikke engang er udgivet endnu, kan skabe hed debat i de danske medier. Men kunst kan åbenbart stadig få folk op af stolene, og det sker i disse dage med sangen ’Ramadan i København’, som vi fire skrev på en sangskrivercamp for tre måneder siden. Her er vores version af historien om, hvordan en lille, smuk sang blev til, og hvorfor den er vigtig at forstå og synge sammen.