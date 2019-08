Undskyldningen til Godhavnsdrengene bør kun være begyndelsen på et opgør. Der er behov for meget mere viden og forskning - ikke mindst i behandlingen af anbragte piger.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

I hele det tyvende århundrede var det ikke ualmindeligt, at mennesker som havde været på børnehjem skammede sig så dybt, at de holdt det skjult for kolleger og venner, nogle endda også for deres ægtefælle og børn.