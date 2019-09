Debatten om solomødre går langt tilbage

Vi er kommet langt, siden Inger Nordentoft skabte røre ved at blive solomor. Men debatten om kulturminister Joy Mogensen viser, at graviditet uden en mand stadig er et kontroversielt emne.

Den offentlige debat om kendte kvinders graviditeter er et pejlemærke for ligestillingen i samfundet. En kvindes graviditet er aldrig blot en privat sag, af den simple årsag at de fysiske forandringer er synlige og har konsekvenser for kvinden – hun skal enten passe sit barn eller give det til andre at passe, ligesom kroppen skal komme sig efter graviditet og fødsel.