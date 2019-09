Fem læger, psykologer og farmaceuter: Skru ned for psykofarmaka. Piller er ikke løsningen

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Denne Kronik er skrevet til jer, der føler, at I har fået psykofarmaka på et tvivlsomt grundlag i kortere eller længere tid, og frygter, at I sidder i saksen og risikerer livslang behandling, måske endda med mange stoffer samtidig og med fornemmelsen af, at ingen af dem rigtig virker.