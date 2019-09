Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Kroniken: Tonen i debatten er sundhedsskadelig

Hverdagsracismen og den politiske diskriminerende diskurs, praksis og lovgivning giver næring til fordomme og had. Racisme og diskrimination har psykologiske, fysiske og sociale konsekvenser ikke kun for den, der bliver udsat for racismen, men også for dem, der observerer racismen.