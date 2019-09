Sundhedspersonale: Kære mand, pas på din sæd

Det er en fejl, at fertilitetsbehandling er så centreret omkring kvinden. Der er behov for at sætte langt mere fokus på manden og hans problemer. Det handler om andet og mere end en sædprøve.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

I dag har omtrent 40 procent af danske mænd nedsat sædkvalitet, og mandlig infertilitet er årsagen til cirka en tredjedel af alle fertilitetsbehandlinger.

Alligevel har fertilitetsbehandling igennem mange år fortrinsvis været fokuseret på kvinden, hendes behandling og behov.

I dagens samfund er der behov for nytænkning for at få manden ind fra sidelinjen. Den aktuelle debat om maskulinitet og manderoller lægger op til at sætte mere fokus på mandens rolle og hans aktive medinddragelse i fertilitetsbehandlingen.

Mandens rolle har igennem årtier generelt været begrænset til at levere en sædprøve og i stort omfang at se til fra sidelinjen, men nu skal piben have en anden lyd.

Banebrydende nye undersøgelser tyder således på, at den enkelte mand i mange tilfælde selv kan bidrage til at forbedre sin sædkvalitet.

Pointen er, at mænds aktive deltagelse i behandlingen kan gøre en positiv forskel for parrets behandlingsforløb og graviditetschance, men i høj grad også for mandens langsigtede helbred.

Vi vil i nedenstående komme med bud på, hvad vi i fertilitetsklinikkerne bør tilbyde infertile mænd både fysisk og psykisk, hvad samfundet kan gøre – og ikke mindst hvad den enkelte mand selv kan gøre.

I Danmark bliver ca. hvert 10. barn undfanget på en fertilitetsklinik. De offentlige fertilitetsklinikker, der varetager behandling af ufrivillig barnløshed, er de fleste steder en del af sygehusafdelingerne Kvindesygdomme og Fødsler.

Det er i sig selv selvmodsigende for par, der indgår i fertilitetsbehandling forårsaget af nedsat sædkvalitet, såkaldt mandlig faktor.

De fleste mænd deltager i fertilitetsbehandlingen, og i hverdagen møder vi generelt engagerede og taknemmelige mænd.

Men selv når nedsat sædkvalitet er årsagen, er personalets opmærksomhed, undersøgelser og behandling traditionelt mere rettet mod den kvindelige partner. Mange mænd har ud over bidrag med sædprøve oftest været passive deltagere i forbindelse med behandlingen – på trods af at vores forskning viser, at mange mænd ønsker øget involvering. Vi argumenterer for, at mændene skal behandles som ligeværdige partnere, og at den infertile mand skal ind fra den sidelinje, som han har befundet sig på i årtier.

Infertile mænd oplever naturligvis deres fertilitetsproblemer forskelligt.

Men der er behov for at erkende, at nedsat sædkvalitet ofte har en negativ indvirkning på mænds opfattelse af egen identitet og maskulinitet. Dette fremgik tydeligt af resultaterne af en større dansk undersøgelse, som vi stod bag. Den omhandlede infertile mænds psykiske oplevelser ved fertilitetsbehandling.

Mandens rolle har igennem årtier generelt været begrænset til at levere en sædprøve

Der kan være flere gevinster ud over ’bare’ en øget graviditetschance ved at sætte fokus på den infertile mand.

For det første har vi med en mand at gøre, som kan være i sit livs krise, fordi hans sædkvalitet er årsag til, at parrets drøm om et barn kun vanskeligt kan realiseres.

Professionel støtte i den situation kan være afgørende for mandens håndtering af situationen. Herudover indebærer fertilitetsbehandling store krav og forventninger både for parret og den enkelte, og parret lever sandsynligvis med et hidtil ukendt pres.

Derfor er inddragelse vigtigt, både for den enkelte mand her og nu, men også for at understøtte parforholdet og samlivet i denne svære situation samt forberede parret på et eventuelt forældreskab. Med en tidlig indsats kan vi samtidig imødekomme tendensen i samfundet til, at mænd i stigende grad orienterer sig mere mod familielivet med deltagelse i det lille barns liv.

Ifølge flere forskere er netop forholdet til børn og til egne følelser den helt store forandring, den moderne mand er på vej igennem. Forældreskabet siges i den forbindelse at være den største nyere forandring i, hvad det vil sige at være mand. Derfor er det særdeles vigtigt, at der tidligt skabes stærke relationer mellem far og barn, for at de og resten af familien kan trives.

Den danske mand har selv for nylig bidraget til at tage bolden, når det handler om graviditet, fødsel og faderrolle. Det blev bogstaveligt, da det danske herrelandshold i håndbold i juni vandt ’Men’s Health Prisen 2019’.

Prisen er indstiftet og uddelt af Selskab for Mænds Sundhed for at inddrage deres roller som fædre samtidig med, at de er elitesportsudøvere. Under stor opmærksomhed inddrog gulddrengene på naturlig vis deres børn i sejrsrusen.

Mikkel Hansen på Rådhuspladsen med sin nyfødte søn i armene som en anden Løvernes Konge blev et centralt og symbolsk billede på den moderne mand, der engagerer sig i og prioriterer faderskabet.

Spillere og trænere blev forbilleder for andre mænd ved at signalere, at det at være mand og engageret i sport og konkurrence ikke står i modsætning til at være en omsorgsfuld far.

Dette blev kombineret med alt det gode, der også knytter sig til det maskuline: godt humør, ikke så mange bekymringer og lyst til at løse nye opgaver. Disse egenskaber kan sagtens bevares samtidig med, at man tager vare på de nære relationer.

Selv om mænd måske udadtil har en mere ubekymret tilgang til livet end kvinder, er det ikke ensbetydende med, at de ikke forholder sig til problemer. Derfor kan manden engagere sig i fertilitetsbehandling uden at blive ’krænket’ på sin maskulinitet.

Parallelt med forandringer i manderollerne er der trods alt sket en vis øget inddragelse af mænd i fertilitetsbehandling. Men der er fortsat plads til forbedringer.

Vi vil først og fremmest lægge op til en diskussion om, hvordan vi i praksis kommunikerer med mandlige patienter, og hvordan vi kan skabe en mere åben dialog.

Meget tyder på, at ganske små tiltag i retning af at inddrage manden som en ligeværdig partner kan gøre en stor forskel.

Dette kunne f.eks. være at nævne ham ved navn og ikke kun kvinden, når parret kaldes ind til konsultation, og spørge ind, til hvordan han og ikke kun hans partner har det.

Han skal have at vide, at han ikke er alene om at have nedsat sædkvalitet, og hvordan man kan gribe denne nye situation an. Behandlere bør tydeliggøre, hvad fertilitetsbehandling indebærer, og hvad manden selv kan gøre for at optimere sin chance for graviditet.

Forældreskabet siges at være den største nyere forandring i, hvad det vil sige at være mand

Årsagen hertil er, at man selv kan gøre meget – og at det nytter. Det er lige præcis her, som ufrivillig barnløs, at man har allerstørst behov for at opleve, at man faktisk selv kan gøre noget aktivt.

Det var tidligere en almindelig opfattelse, at sædkvalitet ikke kunne forbedres, men ny forskning viser det modsatte.

I de fleste fertilitetsklinikker bedømmes en mands sædkvalitet ud fra antallet af sædceller, og hvor hurtigt de svømmer, altså kvantitet og egenskaber.

Ud fra disse parametre vurderes, om manden vil være i stand til at gøre kvinden gravid med eller uden hjælp. Men antallet af sædceller og deres fart siger ikke ret meget om cellernes evne til at befrugte et æg. Det gør derimod antallet af såkaldte dna-skader.

Dna-skader er et udtryk for, at dna’et i sædcellerne, dvs. arvemassen, er beskadiget. Antallet af brud har stor betydning for sædcellernes evne til ikke kun at befrugte et æg, men også at sikre, at det befrugtede æg bliver til en levedygtig graviditet.

Hvis en mand har 15-20 procent skader på dna’et, påvirker det sædkvaliteten. Ligger tallet over 30 procent, er det svært at opnå graviditet.

Faktisk kan en almindelig sædprøve være helt i top med mange sædceller, der bevæger sig og ser helt normale ud, men dna-skader i sædcellerne vil gøre det meget svært at opnå graviditet.