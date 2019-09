Professorer: Hvis vi ikke reagerer, vil den ultralave fertilitet udvikle sig til en eksistentiel trussel

En hypotese er, at lavere industriel eksponering under krigen kan have spillet en rolle, idet import og forbrug af olie, kul og andre industriprodukter gik kraftigt ned.

Hvilken rolle spiller kontraception?

Kontraception spiller utvivlsom en rolle for fødselstallene. Men nedgangen i fertilitetsraten begyndte i Danmark allerede i 1901, længe før indførelsen af p-pillen (i 1960’erne), blot afbrudt med knæk i kurven under og efter de to verdenskrige.

Det tyder på, at andre samfundsfaktorer end brug af moderne kontraception må have haft indflydelse på de fødselstal, vi har set gennem det sidste århundrede.

Hvilken rolle spiller vores livsstil?

Vi ved allerede, at mødres rygning kan være afgørende for funktionen af testiklen hos et drengefoster og dermed for fertiliteten hos en søn, men vores viden om kostens rolle for unges fertilitet er ringe, for ikke at tale om betydning af unges ret udbredte misbrug af nydelsesmidler.

Er børnefamilier for stressede?

Børnepasning og arbejdsliv har altid været svært foreneligt, og i takt med at flere og flere mennesker bliver uddannet og gør karriere, er børnepasnings- og øvrige omkostninger blevet en stor udfordring for mange par. Men hvilken rolle spiller det for det generelle billede?

Hvad er unges reproduktive ønsker?

Der er i høj grad brug for samfundsvidenskabelig grundforskning, hvor solide data om unges reproduktive ønsker og planer tilvejebringes.

At ønske sig børn anses ofte for at være en ’naturlig’ del af det at være et menneske, men vejen til at få børn samt familiens størrelse er under forandring, alt imens en voksende gruppe ikke får børn.

I Danmark forbliver 21 procent af mændene således barnløse. Hvor stor en gruppe, der helt fravælger at få børn, er ikke kendt.

Men vi har god viden om, at mange mænd nu har så dårlig sædkvalitet, at man må forvente fertilitetsproblemer. En faktor, som ofte nævnes i forbindelse med de lave fødselstal, er udskydelse af børnefødsler.

Den gennemsnitlige alder ved første fødsel for kvinder har været i stigning verden over, og i mange lande ligger den omkring de 30 år, eftersom par vælger at udskyde familiedannelse til fordel for uddannelse, karriere og økonomi.

Men denne teori støttes ikke af historiske data fra Danmark. I begyndelsen af 1900-tallet, hvor kvinder i gennemsnit fik 4 børn, var gennemsnitsalderen for fødende kvinder, som den er i dag.