Kultursociolog: Macron er de superriges præsident

Valget af Emmanuel Macron til Frankrigs præsident i 2017 var et chok for mange. Hvordan kunne en næste ukendt politiker og teknokrat blive valgt til et af Europas mest magtfulde embeder?

I udgangspunktet er alle, ikke mindst i Danmark, vildt fascinerede af Macron, som er ung (39 år), intelligent, velformuleret, eftertænksom, tilsyneladende beskeden – og så ligner han en filmskuespiller. Godt nok var han blevet rig ved at arbejde for Rotschild-banken, men han fremstår som en politisk naturbegavelse, der sætter sig for at revolutionere det stivnede og handlingslammede franske samfund.