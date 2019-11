Helt eller skurk?: Kan man virkelig opkalde en vej efter Scavenius?

Beboere i Lundtofte ønsker, at deres vej skal opkaldes efter Scavenius, og det har vakt debat. Men hvorfor skal vi forsone os med manden, som i manges øjne gav Danmark på et sølvfad til tyskerne under besættelsen? Hvad ville han sige, hvis han kunne tale til os i dag?

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Scavenius Vej. Tanken om at give stats- og udenrigsminister under besættelsen, Erik Scavenius, som i manges øjne gav Danmark på et sølvfad til tyskerne, en vej, får det til at vende sig i nogle. Alligevel er forslaget kommet fra flere af beboerne på Lundtoftevej i Gentofte, hvor han boede under krigen.