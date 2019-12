EU er vejen til en grønnere fremtid

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

Hvad er det, EU kan? Ud over det ret åbenlyse, at EU har været med til at skabe fred mellem de europæiske lande, har EU den fordel, at samarbejdet på én gang er bindende og fleksibelt.

Bindende på den måde, at det forpligter alle lande: Et medlemskab betyder, at der lægges fælles beslutningskraft i én kurv – nok forpligter et land sig, men de øvrige lande forpligter sig også.

Fleksibelt på den måde, at det har kunnet udvikle sig fra et kul- og stålfællesskab til et moderne samarbejde, der har understøttet en enestående vækst i Europa. Den Europæiske Union er i dag hjem for 6 procent af verdens befolkning, men skaber 22 procent af verdens bruttonationalprodukt. Samtidig udgør vores velfærdsudgifter halvdelen af alle de midler, der i verden bruges på velfærd. Så ny og smart vækst er overmåde påkrævet. For i 2030 vil vi kun være 5 procent af verdens befolkning – men til gengæld med den højeste gennemsnitsalder i verden.

Med Den Europæiske Union – med en juridisk ramme, et embedsværk, et sted at mødes for landene, et budget – bliver samarbejdet, både om nye og gamle emner, usigeligt meget lettere. Det bliver også lettere at skabe sammenhænge mellem de forskellige dele af samarbejdet, og det gør det nemmere for lande at finde kompromiser over landegrænserne.

Den Europæiske Union, netop fordi den har en fast ramme, med en administration og et budget, er med til at skabe de mange fordele, som alle lande, inklusive Danmark, har haft gennem de sidste 60 år i Europa.

Det har betydet, at man i fællesskab har kunnet takle problemer, som de enkelte lande ikke har haft råd til at løse, eksempelvis infrastruktur på tværs af landegrænser.

Det har endvidere betydet, at med en højt kvalificeret administration har man kunnet skabe rammer for eksempelvis naturparker, der har kunnet understøtte biodiversiteten i Europa. Eller – i en anden ende af skalaen – har man et embedsværk, der kan udstikke bøder til karteller, som har opereret i mange lande og hindret fair konkurrence.

Kort sagt kan et budget og et embedsværk være med til at løse de problemer, som landene i fællesskab finder ud af skal løses.

Et eksempel på dette er det store arbejde, der er blevet gjort for at sikre et frit indre marked, hvor varer, der er produceret lovligt i et EU-land, kan cirkulere frit i alle EU-lande.

Danmark har således haft enorm glæde af det indre marked, som mere end 500.000 arbejdspladser afhænger af. Flere undersøgelser viser, at små, åbne økonomier som den danske kan lægge mellem 5 og 6 procent oven i bruttonationalproduktet hvert år takket være det indre marked.

Men EU er mere end det indre marked. Og det er i høj grad et sted, hvor forskellige landes interesser skal mødes, bøjes mod hverandre og et fælles kompromis fremkomme til alles bedste. Og her er et moderne budget ofte en hjælp.

Den Europæiske Union har en særlig måde at forhandle finanslov på – der vedtages en budgetmæssig ramme for 7 år ad gangen.

Den nuværende løber frem til slutningen af 2020. Europa-Kommissionen fremlagde et forslag til det næste flerårige budget tilbage i 2018, således at det kunne vedtages i god tid, inden det nuværende flerårige budget udløber.

Forslaget satte fokus på de nye opgaver, som medlemslandene gennem årene har ønsket mere samarbejde om – det gælder blandt andet klima, bevogtning af den ydre grænse, mere fælles forskning, yderligere muligheder for unge for at uddanne sig i andre lande og så videre. Alle sammen opgaver, der peger mod fremtiden.

Det nye budgetforslag afspejler den udvikling, EU har gennemlevet. Da fællesskabet blev stiftet tilbage i 50’erne, var Europa i knæ. Folk havde enten sultet eller sultede stadig.

Der var rationering mange steder, og Europa kunne ikke brødføde sig selv. Alt blev sat ind på at skabe et moderne landbrug, og støtten til landmændene skulle komme fra EF, så rige og fattige landes landmænd kunne konkurrere på lige fod.

Dermed kunne den bedste landmand klare sig. Samhørighedsfondene kom naturligt nok til, da visse dele af EU begyndte at trække fra i den økonomiske omstilling, der kom efter Anden Verdenskrig, mens andre dele blev afindustrialiseret.

Sidstnævnte områder fik hjælp til at udvikle sig. Det samme skete efter udvidelsen i 2004. Meget sigende kan man se på ligheder og forskelle på Ukraine og Polen.

Da jerntæppet faldt, var de to lande på nogenlunde lige fod økonomisk. Det ene land blev medlem af EU, med alle de fordele, det medførte, det andet ikke.

Forskellen i dag er naturligvis ikke kun begrundet i økonomisk støtte fra det fælles EU-budget, men også i adgangen til det indre marked og en indsats mod korruption.

Men fælles investeringer fra budgettet har både medført bedre forhold i de nyere medlemslande og beriget alle de europæiske virksomheder, der har udført mange af opgaverne, som eksempelvis renovering af socialt boligbyggeri, bedre offentlig transport, osv. Det har medført en øget vækst i Europa, som har gavnet alle langt ud over det direkte bidrag fra EU-budgettet.

Som eksempel på, hvordan EU har kunnet tilpasse sig til de akutte udfordringer, kan nævnes den ’europæiske grønne pagt’, som kommissionen fremlægger i dag. Den skal være netop det – europæisk. For at sikre en omstilling, der er bæredygtig, såvel miljømæssigt som socialt og økonomisk.

Danmark har været igennem en fantastisk udvikling, hvad angår klima og vedvarende energi, de sidste mange år. Men hvis det virkelig skal batte noget, skal Europa med samme vej. Og det kræver netop en europæisk løsning, for solidaritet og samarbejde er nødvendigt.

Intet land kan løse klimakrisen alene. EU kan heller ikke løse den alene, men EU er en vigtig spiller på den internationale scene, og mange lande vil følge med i samme retning.

Men hvis de mange kulminearbejdere i Central- og Østeuropa skal lave andet end det, de laver i dag, skal de ikke kun omskoles. Der skal også være virksomheder, transport, hurtige internetforbindelser, osv., som gør det muligt for os at sikre en rigtig europæisk grøn pagt.

En grøn omstilling frem mod et CO 2 -neutralt kontinent i 2050 er ganske enkelt ikke muligt for mange lande uden støtte fra EU. Samtidig byder denne omstilling på store erhvervsmæssige muligheder for Danmark.

Derfor vil samhørighedsfondene vedblive med at være vigtige, også under et nyt budget med mere fokus på klima og andre nye udfordringer, idet disse mange udfordringer skal understøttes.

Mange af investeringerne under samhørighedsfondene (der i øvrigt altid finansieres af EU og det enkelte medlemsland i fællesskab) har allerede i dag en positiv indvirkning på klimaarbejdet.

I dag skal 25 procent anvendes på klimarelateret arbejde, og dette foreslås sat op. Samtidig giver det mening at lade de enkelte lande have stor indflydelse på, hvordan pengene skal investeres, så de giver størst muligt afkast.

EU blev i høj grad bygget på landbrugspolitikken, og den er ikke mindre vigtig i dag. Det kræver sundere jord og produktion, der udleder mindre CO 2 og er i miljømæssig balance. Det kræver fortsat støtte til landbruget i Europa. Det sker blandt andet ved at sætte kravene til miljø i vejret.

Det er allerede sådan, at der naturligvis er overensstemmelse mellem udbetaling af støtte og overholdelse af miljøregler.

Kort sagt, ingen kroner til folk, der sviner. Men nu skal alle medlemslande derudover stille endnu mere ambitiøse krav, som bedre svarer til udfordringerne i det enkelte land. Derudover foreslås det, at 40 procent af al landbrugsstøtte skal anvendes direkte på klimarelaterede foranstaltninger.

Landbrug er ofte grundlaget for den lokale økonomi, og manges arbejde og identitet hænger sammen med et velfungerende landbrug, der kan brødføde os i Europa og samtidig sikre os sunde råvarer og værne om natur og landskab. Det må nødvendigvis kræve fælles indsats – for alternativet er at eksportere fødevareproduktionen til andre områder i verden, hvorefter varerne skal importeres igen.

Budgettet er naturligvis overvældende stort i reelle kroner og øre – eller rettere, i euro og cent. Det udgør i øjeblikket 1.082 milliarder euro (løbende priser) (ca. 960 milliarder i 2011-priser), som blev fastsat i 2014 – det svarede dengang til 1,0 procent af bruttonationalindkomsten (bni).

Det var dengang et historisk lavt budget grundet den finansielle krise. Siden da er udfordringerne kun vokset. I 2014 var der endnu ikke en flygtningekrise, den kom først i 2015. Der var heller ikke samme fokus på at bekæmpe klimaforandringer, som Paris-aftalen i 2015 og siden skolestrejkerne i 2018 satte på dagsordenen.