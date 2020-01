Nej, kolikbørn er ikke bare 'sunde og raske': Desperate forældre har brug for anerkendelse og støtte

Det er ikke godt nok, at lægerne siger til desperate forældre, at deres børn trives, når de skriger i timevis. Selv om vi ikke har dokumenterede behandlinger af kolik, har forældrene brug for både anerkendelse af problemet og den rigtige støtte.

Når nybagte forældre får et barn, der græder utrøsteligt i timevis, er første råd, man får, at få lægen til at undersøge, at der ikke er en anden årsag barnets gråd. ​