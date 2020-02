Klimakampen: Kom nu i gang Dan Jørgensen. 70-procent målet er både klogt og realistisk

Skeptikerne tager fejl. Danmark kan sagtens både begrænse sin udledning af klimagasser med 70 procent og forblive et rigt land. Faktisk er det en kæmpechance for erhvervslivet.

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

2019 blev om noget klimaets år. Vi fik en stærkt stigende klimabevidsthed i befolkningen og et folketingsvalg, som for en gangs skyld ikke drejede sig om udlændinge. Vi fik en ny, stærk og ambitiøs klimalov med et konkret mål om at reducere vores udledning med 70 procent. Og som kronen på værket blev årets ord ’klimatosse’.​​​​​