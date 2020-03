Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Menneskeretsekspert: Vi er i gang med et helt enormt samfundseksperiment

Der er politik og jura i alt. Også i coronabekæmpelsen. Det er et politisk spørgsmål, hvordan vi sørger for balance mellem frihed og sundhed. Men de politiske svar gives inden for demokratiets og retsstatens ramme.