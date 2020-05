Der er absurd og dybt stødende, at statens eget bettingfirma skaber spilafhængige

Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her .

At iagttage debatten om spilreklamer og spilafhængighed i Danmark er som at se en amerikansk B-film, hvor hovedpersonen desperat forsøger at få omverdenen til at forstå, hvordan tingene hænger sammen, men hvor omverdenen nægter at lytte til fornuft uanset hvor simpel sandheden er, og hvor mange gange hovedpersonen forsøger at forklare situationen.