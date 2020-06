Dette er en Kronik. Kroniken er udtryk for skribentens holdning. Du kan indsende Kronik-forslag her.

Danmarks EU-politik ligger fuldkommen i ruiner

Danmark har et valg. Vi kan vælge at melde os ind i kampen for at fremme vores synspunkter internationalt og for en bedre verden ved at maksimere vores indflydelse i EU, eller vi kan vælge at sætte os på sidelinjen og uden for indflydelse. Valget burde være enkelt.