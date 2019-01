Per Pallesen i læserbrev: Skån os dog for jeres ukærlige uforskammetheder

Et debatindlæg af to unge republikanere viser en ringeagt overfor hovedparten af den danske befolkning.

Dette er et svar til Claes Kirkeby Theilgaard og Magnus Sæbyes indlæg ’Nytårstalen minder os om, hvor galt det står til i kongetro Danmark’ (31.12)

Efter at have læst jeres indlæg i Politiken om det danske kongehus var min første reaktion: Tak skal du have for noget vås!

Jeres indlæg viser en ringeagt overfor hovedparten af den danske befolkning, der opfatter kongehuset som et samlende midtpunkt i deres hverdag.

Alle har naturligvis lov til at ha´ deres egen mening. Det skal der ikke herske tvivl om, men jeres uforskammede angreb på dronningen og vores kongehus er simpelthen under lavmålet.

Alligevel vil I, som I skriver, se og høre dronningens nytårstale. Dertil kan jeg kun svare - ’Hvorfor dog?’

Jeg er sikker på, jeres enøjede holdning ikke har ændret indstilling.

I synes sikkert også kongehuset koster samfundet for mange penge. Jamen kære venner, hvor meget får vi ikke retur?

Hvor som helst og når som helst stiller de kongelige sig til rådighed for hele verden i håbet om at sikre os kultur- og handelsaftaler til gavn for vores land og den danske økonomi.

Det stykke arbejde har I vist ikke haft i tankerne, men kun en dum og ubegavet nedrakning af vores kongehus, som de fleste dansker bakker op om.

Så skån os dog for jeres ukærlige uforskammetheder.