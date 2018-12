Unge republikanere: Dronningens nytårstale minder os om, hvor galt det står til i kongetro Danmark

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Når dronningens nytårstale bliver vist på landets tv-skærme, vil forfatterne til dette indlæg for første gang se med. Vi er ellers stærkt imod kongehuset, men i år vil vi se med.

Det er gået op for os, hvad man som kongehusmodstander går glip af, hvis man ikke ser nytårstalen: et vigtigt indblik i, hvor galt det står til i det kongetro Danmark.



Når Margrethe holder sin tale, viser det, hvor middelalderligt et land vi stadig er. Som antiroyal kan man blot kigge rundt på sine royalistiske venner og familiemedlemmer, som de sidder dér dybt fortryllede foran tv’et. Ingen af dem går op i, at kongehuset er som gift for vores demokrati. De ser kun det ekstravagante glansbillede og tilbeder alt, der er kongeligt, uden eftertanke.



Royalisterne – det vil sige et skræmmende flertal af danskerne – har fuldstændig mistet deres kritiske sans, når det kommer til kongehuset. Men nytårstalen i sig selv er et bevis på, at vi alle bør være kritiske. For de fleste danskere er nytårstalen det eneste tidspunkt, de går op i kongehuset. Nytår er det eneste tidspunkt, hvor kongehuset tilnærmelsesvis giver noget tilbage til danskerne. Denne ene gang om året er alle pludselig blevet rendyrkede royalister, og kongehuset er den glade giver, der gør så meget godt for os alle.

Vi vil vove påstanden, at de færreste danskere i virkeligheden er rendyrkede royalister. Når det kommer til stykket, går langt de fleste af nytårstaleseerne ind for demokrati, retsstaten og lighed for loven, og de tilslutter sig det danske værdigrundlag med alle de frihedsrettigheder, der hører sig til. Og så bør man ikke samtidig være royalist.

Vi vil vove påstanden, at de færreste danskere i virkeligheden er rendyrkede royalister



Kongehuset er den absolutte modsætning til alt det. Det er den mest udanske og skadelige institution overhovedet. En nytårstale kan ikke ændre på det faktum. Vi ofrer vores principper og penge til en familie, der er født til at være hævet over alle os andre. En nytårstale er ikke det offer værd. Alligevel gør få modstand.

Det er derfor, vi i år vil se talen: for at minde os selv om, hvor galt det står til i Danmark. Hvor skadeligt kongehuset er, og hvor uhyggeligt ukritiske royalisterne er over for alt, der er kongeligt.

Du bør, når du ser nytårstalen, anvende muligheden til at være kritisk over for royalismen og det kongehus, der alt for sjældent møder kritik.