2017 set fra Politikens lederplads: Hov, der kom en dompap Hver måned i 2017 fik sin egen leder i Politiken, og her er det årsportræt, som de tolv tekster udgør. Et anderledes holdningsbåret signalement som måned for måned kobler fornemmelsen af årets gang til vigtige temaer og skriftsteder i litteraturen.

Måneden med de to ansigter kalder på håbet

Udstyret med et ansigt, der kigger frem, og et, der skuer tilbage, er januar, der er opkaldt efter den romerske gud Janus, et af vinterens kalenderblade.

På vores del af kloden normalt den koldeste måned, men som alt andet i vor tid er også vinteren under forandring, og i år optræder det nye års første måned uden sin hvide vinterkåbe. Er det vores skyld, spørger vi os selv.

I ugerne op til årsskiftet gør vi status, for det er vigtigt at samle op på, hvordan det gamle år egentlig artede sig. Det skønne er, at selv et år med så elendigt et skudsmål som 2016 ikke kan blive nægtet oprykning.