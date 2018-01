Digital krænkelse kan ødelægge liv og skal forebygges gennem tidlige samtaler

FOR ABONNENTER

Der er mange opsigtsvækkende ting ved politiets massesigtelse i går af over 1.000 unge for at have delt en sexvideoer med en mindreårig pige.

Men det ubetinget mest markante ved sagen er selve det enorme omfang. Både i antallet af sigtelser og det faktum, at de anklagede kommer fra stort set hele landet. Der er en overvægt af drenge blandt de sigtede, men også omkring 200 piger.

Sagen er dermed en skræmmende illustration af en alt, alt for udbredt kultur blandt danske unge med deling af intime billeder og film uden deltagernes samtykke.

Hvilke konsekvenser sigtelserne får for de enkelte unge, og hvor mange der bliver dømt, vil først blive afklaret i de kommende uger og måneder. Men at det er alvorligt, er åbenbart. Selv de, som får en mindre dom eller en bøde, vil få en plet på straffeattesten, der en årrække kan udelukke visse karrierer og gør det vanskeligt eller umuligt at rejse til en række lande såsom USA.