Lederen: Universitetsuddannelserne er umulige at overskue

er er mange gode grunde til at være varsom med at drage en til en-sammenligninger mellem politiske systemer på tværs af landegrænser. Men det frister i netop dette tilfælde, for det hjælper på forståelsen af forholdene på den anden side af Øresund.

Man skal forestille sig en hypotetisk situation, hvor partiformand Kristian Thulesen Dahl har indkaldt til et pressemøde med en for V-LA-K-regeringen fuldstændig afgørende melding.

Hvor rygterne på Christiansborg og omegn er løbet i forvejen om, at Dansk Folkepartis leder vil meddele, at han agter at indgå finanslovsaftale med Socialdemokratiet – uden om V-LA-K-regeringen. En situation så eksplosiv for landets ledelse, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er efterladt i et politisk valg mellem pest og kolera for statsministre: enten sin egen direkte afgang eller udskrivelse af nyvalg.

Det er her – i en sådan situation – at man skal forestille sig, at der på chefniveau på et førende danske medie som Danmarks Radio, TV 2, Jyllands-Posten eller her på Politiken blev ført en seriøs intern dialog om, hvorvidt det nu vil være betimeligt at livetransmittere pressemødet, hvor Kristian Thulesen Dahl agter at klippe navlestrengen på Lars Løkke Rasmussen.