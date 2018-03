Regeringen tørrer regningen for ghettopakken af på lejerne i de almene boliger

FOR ABONNENTER

Det kunne have været et satireprogram på DR. Regeringens ministre holder møde om, hvem der skal betale for den store regning for ghettoplanen. »Øgede skatter«, er der en, der foreslår. »Nej, vi går ind for skattelettelser«. »Husejerne«, foreslår en anden. »Nej, dem har vi jo fredet«, lyder det.

pmj