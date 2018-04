Drop det PET-arkiv

FOR ABONNENTER

Krig er fred. Frihed er slaveri. To af de absurde politiske slogans, som George Orwell opfandt i sin dystopiske fremtidssatire ’1984’ for at vise, hvordan ord kan fordrejes til at betyde det modsatte. Man kan frygte, at PET er blevet inspireret af Orwells berømte roman, da man opfandt begrebet ’logisk sletning’.

