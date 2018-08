Danmark har brug for en retfærdig arveafgift, der mindsker uligheden og forebygger huller i statskassen

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Gør det dog billigere at arve små beløb. Og gør det samtidig dyrere at arve store summer. Sådan lød meldingen fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i Berlingske i går. Og straks bakkede hele oppositionen – fra Radikale Venstre over SF til Enhedslisten og Alternativet – op.

pmj