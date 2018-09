Så stands da våbnene

Saudi-Arabien er utilfreds med, at FN i en ny rapport anklager den saudisk-ledede koalition i Yemens konflikt for regulære krigsforbrydelser.

Flovhed ville være en mere passende reaktion.

Det saudiske kongehus anklages for at have bombet civile beboelseskvarterer, markeder, sundhedsklinikker og for at forpurre nødhjælp til det udmarvede land.

Det er bar’ løgn, mener Saudi-Arabien, som siger, at det skyldes usande beskyldninger fra hjælpeorganisationer og andre ngo’er.

Men det er ikke første gang, at den saudisk-anførte koalition, som også tæller Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater, kritiseres for overgreb på civile i Yemen.

Krigen har allerede taget flere år, og Saudi-Arabien synker kun længere ned i krigens morads, i takt med at det forfalder til krigsforbrydelser.

Men en lang række lande – USA, Storbritannien, Frankrig med flere – som forsyner Saudi-Arabien med våben, skylder også at skamme sig.

Hvad ligner det at forsyne et af den arabiske verdens rigeste lande med våben, som bliver brugt til sønderbombning og krigsforbrydelser i et af verdens fattigste samfund?

Mindst 6.600 civile er ifølge FN blevet dræbt i Yemen, og 10.563 såret under det, der ligner en stedfortræderkrig mellem Saudi-Arabien på den ene side og Iran på den anden. Flere end 22 millioner er blevet afhængige af humanitær hjælp.

Siden det sunnitiske Saudi-Arabien gik ind i krigen i 2017 på vegne af Yemens eksilregering for at hindre Iran i at hjælpe den shiitiske Houthi-bevægelse til magten, er det kun blevet værre.

Houthi-bevægelsen kritiseres også for krigsforbrydelser. Og FN-eksperterne opfordrer derfor det internationale samfund til at lade være med at forsyne parterne med våben, der kan bruges i den ulyksalige konflikt. Hverken Iran, som allerede er under våbenembargo, eller Saudi-Arabien.

Det er skandaløst, at Vesten skrupelløst sælger våben til et regime, der anklages for at være i færd med krigsforbrydelser.

aj