Klogt at droppe elektroniske valg i Danmark

Det virker unægtelig noget gammeldags, når man på valgdagen i Danmark går ned i stemmeboksen og med en fed blyant sætter sit kryds på en lang fortrykt stemmeseddel.

Men det virker, det er sikkert – og det er det helt afgørende.

Så længe der ikke er et bedre og sikrere digitalt alternativt, vil det være galimatias at gøre stemmeafgivelsen i Danmark elektronisk. Det har indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) konkluderet, og han har derfor besluttet at droppe alle planer om at digitalisere danske valg.

»Det er simpelthen et sikkerhedsspørgsmål. Nogle gange bliver vi fascineret af teknologien. Det tror jeg, at vi alle sammen gør«, som ministeren udtrykte det her i avisen.

Det er ramt helt på kornet. Men netop når ministeren så klart konkluderer, at digitalisering af danske valg vil være »det dummeste, man overhovedet kan gøre« i en tid med masser af hackere og systematiske russiske cyberangreb, rejser det et åbenlyst opfølgende spørgsmål: Hvad så med alt det andet i samfundet, som er blevet digitaliseret? Er det sikkert?

Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og staten har selv med NemID, Borger.dk, Skat.dk etc. presset en udvikling igennem, hvor næsten al interaktion mellem borgere og stat i dag er elektronisk.

Borgernes skatteoplysninger, sundhedsoplysninger og personoplysninger er alle for længst blevet digitaliseret, men de talrige skandaler viser med al tydelighed at sikkerheden ikke altid er i top.

Store mængder cpr-numre er ved et uheld endt i forkerte hænder. Kriminalforsorgen har eksponeret små 600 ansattes personlige data ved en fejl, og flere af politiets it-systemer er så gamle, at de internt betegnes som ’en gammel dame med gangbesvær’.

Ikke just betryggende og noget, som netop i lyset af indenrigsministerens betragtninger om sikkerhed giver anledning til eftertanke.

For vel går udviklingen helt naturligt generelt i retning af mere og mere digitalisering, men måske har vi i Danmark på visse punker været lidt for ivrige efter at føre an.

Staten bør derfor regelmæssigt evaluere de forskellige digitaliseringstiltag og nøgternt vurdere, om de er sikre nok, eller om vi er lidt for fascinerede af teknologien. Digitaliseringen må aldrig være et mål i sig selv – den skal være bedre og sikrere end de analoge systemer, som den afløser.

mr