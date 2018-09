Politiken mener: Kim Larsen var vor tids Grundtvig

Det er i hvert århundrede en lille håndfuld særligt beåndede kunstnere forundt at ramme så præcist i deres virke, at vi føler, at de var med til at skabe selve det fællesskab, vi er del af.

Kim Melius Flyvholm Larsen, som selvfølgelig droppede de fancy mellemnavne og kort og godt var Kim Larsen, var en af de væsentligste.

Han sov ind i dag, og her blev en lille smule mere stille, end vi kan li’, men hans sange lever videre, og ingen af os kommer uden om hans mest rammende slaglinjer.

De har sat sig i os og i den måde, vi tænker på, hvad enten man nu er forklædt som voksen eller ej.

I snesevis af sange ramte Larsen med humøret og fandenivoldskheden det sted i den danske folkesjæl, hvor der er højt til loftet, plads til alle og solidaritet med dem, der ikke går den slagne vej.

Kim Larsen sang og digtede om kærlighed og tosomhed, om arbejdsliv, ensomhed og succes og om tilværelsens korte mirakel, så det var en fryd. Gavflabet frisind. Fræk frimodighed. Antijantelov uden snobberi.

Der er stunder, hvor der ikke er noget bedre end tusind mennesker, der i fællesskab skråler: »Vi er dem de andre ikke må lege med/ vi er det dårlige selskab/ vi har en svag karakter og en billig fantasi/ det er da godt at vi blev født/ før aborten den blev fri/ oh yeahhh«.

Kim Larsens afsæt både som solist og med Gasolin’ fandt sted på hans elskede Christianshavn, og det er en af kulturhistoriens smukkere poetiske tilfældigheder, at det var her Grundtvig i sin tid virkede som præst. For Kim Larsen var og er vor tids Grundtvig.

»Da har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt«, skrev digterpræsten i 1820. Mere end 150 år senere digtede en ny tids folkelige forkynder videre og fik både hyldet Vorherre og velfærdssamfundet uden at glemme det lille gran samfundskritik:

»Det siger blip båt og gud hvor går det godt, vi har hvad vi skal ha af både stort og småt«. Frelserkirkens organist spiller melodien til ’Den signede dag’ hver morgen.

I disse dage bør Larsens sangskat lyde over kvarteret.

»Fik du set det, du ville, fik du hørt din melodi?«. Det spørger Kim Larsen os om i sin dårende smukke sang om at huske at leve, mens tid er. Selv opnåede han at blive folkeeje. Til sidst med både stok og guitar. Vi lod os lutre, kunne ikke lade være, for når poesi og musik løfter, er man uden forsvar. jsp