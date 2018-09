Kim Skotte har plukket fem af de store: Han havde et hankatteblik for kvinder og skæbner Her er de uundgåelige værker fra Kim Larsens vældige sangkatalog.

1. Sylvesters drøm. 1973.

Kim Larsens fingeraftryk og tonefald stod med store fede bogstaver over langt de fleste Gasolin’-sange fra ’Min tøs’ til ’Rabalderstræde’, men det er først med soloalbummet ’Værsgo’ fra 1973, at Kim Larsen blev den signatur, der skulle blive dansk popmusiks mest højest elskede. På dette skønne overskudsalbum, der stritter så lystigt i mangfoldige retninger, knyttede Larsen sin helt egen forbindelse mellem ungdomsoprør, bæverding og højskolesangbog. Her kan man til enhver tid gå på lystvandring. Standse op ved ’Byens hotel’ eller ’Hvis din far gir dig lov’. Eller ved ’Sylvesters drøm’. Mens fuglene synger og man kan mærke Jordens hjerte banke som en tanke, føler han »længsel efter tiderne, da jeg kunne rødme«. Hvor smukt er det ikke lige?

2. Midt om natten. 1983.

Kim Larsen var ikke kun Rabalderstræde og skønne kvinder. Fra de tidlige dage i slumstormermiljøet omkring Sofiegade fastholdt han en tæt tilknytning til den folkelige modkultur, der ikke ville indordne sig pænhedens diktatur. Fra besatte huse til rygernes ret til at ryge sig fordærvet. Med Himmelblå-fonden blev der i al diskretion sat varme kontanter bag de modkulturelle holdninger. Det var denne understrøm af protest, der kom til udtryk i kæmpehittet ’Midt om natten’. Uanset politisk tilhørsforhold elskede alle sangen om Spacy, der tog den ud i det blå fra femte sal, da strømerne kom midt om natten.

3. Susan Himmelblå. 1983.

Det kunne selvfølgelig have været den udødelige kærlighedserklæring ’Kvinde min’, men ’Susan Himmelblå’ må repræsentere de mange dejlige kvindeskikkelser i Larsens sangkatalog. Gasolin’-tidens Nanna med den røde mund og lange sorte negle og den sindssygt romantiske rejseflirt på ’Gare du Nord’ fik snart selskab af en parade af kvinder, som man fornemmer fås i alle størrelser, former og aldre fra ’Rita’ til ’Fru Sauterne’ og ’Damen inde ved siden af’. Kim Larsen havde simpelt hen et hankatteblik for kvindeskikkelser og -skæbner, der var lige så gammeldags ridderligt, som det var solidarisk og ægte nysgerrigt.

4. De smukke unge mennesker. 1988.

Ingen har tal på, hvor mange konfirmationer og bryllupper – og for den sags skyld begravelser – Kim Larsen har leveret musikken til. ’De smukke unge mennesker’ er en ’lejlighedssang’, der samtidig er så meget mere end dét. »Hvad det er de vil med livet/ det kan de kun selv forstå« er endnu et udtryk for Larsens stædige insisteren på, at kun igennem den personlige frihed og de frie valg kan et menneske, det være sig ungt eller gammelt, komme til udtryk. Den sekulære salmedigter K. Larsen satte sang og musik til overgangsriterne i en tid, hvor det på så mange andre områder kneb med traditioner og sammenhængskraft.

5. Nostalgi. 2017.

Mens sangeren Kim Larsen strålede på de to plader med sange fra ’Glemmebogen’, blev solopladerne med nyt materiale efterhånden en noget blandet affære for sangskriveren af samme navne. Men de gode sange var der, og på hvad der skulle blive Larsens sidste album, ’Øst for Vesterled’, samlede han i fjor fornemt kræfterne. Et charmerende og veloplagt album, hvor ’Nostalgi’ føjede endnu et sidste til Larsens mange fine kvindeportrætter. ’For hun længes tilbage/ til dengang da dagene fløj afsted/ da de dansed’ i Dansetten«. Larsen og længslen. En klassiker.