Det er på tide at komme af med Bispeengbuen

De lokale beboere flagede med sorte flag, da Bispeengbuen, som fører ind i København, åbnede for trafik i sensommeren 1972.

Beboerne så bestemt ikke det moderne fremskridt komme brusende på den nye sekssporede motorvej lige uden for deres vinduer. De så derimod en larmende, dunstende og forurenende katastrofe for dem og deres boliger.

De lokale havde ret.

Bispeengbuen var en klar fejltagelse, der ødelagde et lokalområde og på den mest brutale måde førte trafikken ind i byen.

Buen blev hurtigt et skræmmebillede, og i dag ville man aldrig drømme om at bygge noget tilsvarende.

Så der er god grund til at støtte planerne om at fjerne den forhadte Bispeengbue, der som et hæsligt ar skiller Frederiksberg og Nørrebro.

På et møde i denne uge fik fagborgmestrene fra København og Frederiksberg transportminister Ole Birk Olesens tilsagn om støtte til at få ført trafikken ned i en tunnel og genetablere Ladegårdsåen, som nu strømmer i rør under vejen.

Ole Birk lovede at forsøge at få flertal i Folketinget til at overdrage vejen til kommunerne og give dem de 210 millioner kroner, som ellers skal bruges på at renovere Buen.

Man må håbe, at det lykkes transportministeren.

Når København i de senere år er steget til tops i internationale målinger af livskvalitet, skyldes det ikke mindst det intense fokus på skabe rum, ro og plads til bylivets udfoldelser.

Bispeengbuen gør det stik modsatte.

At genskabe åen vil med et slag forandre hele området, skabe nye rekreative muligheder og binde det meget mere sammen.

På længere sigt måske endda åbne for en mere vidtgående nedgravning af vejen frem mod Langebro.

Ganske som man i Odense langt om længe har lukket Thomas B. Thriges vej, der skar direkte gennem bymidten, bør Bispeengbuen fjernes og give plads til nyt liv.

Også selv om det givet vil koste meget, meget mere end 210 millioner kroner. Byer er ikke statiske størrelser, og når der er penge og mulighed for rette op på tidligere fejl, gælder det om at gribe dem.

mr