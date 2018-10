Iranske dødspatruljer er uantagelige i Danmark

Hvis Irans ayatollaher, som Politiets Efterretningstjeneste rapporterer, har forberedt et morderisk attentat på dansk jord mod herboende eksiliranere i Ringsted, skal Danmark selvfølgelig reagere, så det kan høres og mærkes i Teheran.

Det burde være oplagt, at regeringer ikke kan sende dødspatruljer rundt og slå folk ihjel efter forgodtbefindende – selv om året desværre har set andre eksempler på, at også Rusland og Saudi-Arabien har udsendt attentatmænd for at slå egne borgere ihjel under fremmede himmelstrøg.

Danmark bør derfor under alle omstændigheder protestere. Men helst i samklang med andre EU-lande for at undgå, at præstestyret vil le i skæggene, fordi dansk enegang knapt kan få effekt på Irans økonomi.

Derfor bør regeringen søge efter opbakning i EU til at reagere over for Iran.

Det er en hastesag – og ikke kun for Danmark. Det iranske præstestyre er tidligere på året også taget i at forberede et attentat mod andre eksiliranere i Paris.

Efter det russiske forsøg i foråret på at dræbe eksspionen Sergej Skripal med nervegift reagerede det meste af Vesten hurtigt og solidarisk med den britiske regering.

Attentatet mislykkedes heldigvis, Skripal og hans datter overlevede. Men russiske diplomater blev selvsagt udvist, og konkrete russiske nøglepersoner blev mål for individuelle sanktioner.

Danmark deltog i dette pres på Putins Rusland. Danmark bør også deltage i et politisk-økonomisk pres på Saudi-Arabien efter det bestialske mord på systemkritikeren Jamal Khashoggi i det saudiske konsulat i Istanbul.

Javel, danske protester og sanktioner risikerer at koste danske eksportmuligheder i Iran, hvis andre lande ikke er solidariske med os, nu hvor de samme typer sanktioner, der blev iværksat mod Rusland, bør tages i anvendelse mod Teheran.

Alternativet – at det iranske præstestyre skulle tro, at vi trækker på skuldrene af iranske attentater på dansk jord – er uantageligt.

Danmark er netop valgt ind i FN’s Menneskerettighedsråd fra 1. januar. Her vil det være passende at hæve stemmen over for de regeringer, som tillader sig at dræbe egne borgere i fremmede stater. Men reaktionen mod Irans præstestyre kan ikke vente på, at mikrofonen i FN er ledig.

aj