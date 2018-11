Spillet er beskidt

Vi lever i grådighedens tidsalder. Overalt finder vi eksempler på, at love, moral og sund fornuft bliver tilsidesat for at tjene så mange penge som muligt – også her i landet, hvor de mest aktuelle eksempler er hvidvask af organiserede kriminelles milliarder i Danmarks største bank, gigantisk fusk med udbytteskat og tyveri af mere end 100 millioner kroner, der ellers var tiltænkt socialt udsatte.

Derfor kan det ikke overraske ret mange, at der også foregår lyssky aktiviteter i fodboldens verden. Legen med bolden er en eksplosivt voksende industri med masser af milliarder i pengestrømme, som en række aktører ivrigt rækker ud efter med tvivlsomme metoder. Det dokumenterer Football Leaks – et enormt læk, der giver Politiken og 14 andre europæiske medier adgang til at beskrive råddenskaben i det såkaldt ’smukke spil’.

Men der er altså ikke ret meget smukt over de største europæiske klubbers forsøg på at lave en lukket liga for at tjene endnu flere penge på bekostning af eksempelvis de bedste danske hold. Det er forkasteligt, når Gianni Infantino som præsident for det internationale fodboldforbund redigerer det etiske regelsæt, han selv skal overholde, og hjælper storklubber til milde straffe for regelbrud. Og det er uacceptabelt, at fodboldkøbmænd kan udnytte Vejle Boldklub i den danske superliga til egen vinding.

UDEN Football Leaks havde de – og andre – stærkt kritisable forhold næppe set dagens lys, for fodboldens pengemænd og magthavere foretrækker at agere i det skjulte. De reagerer med vrede og skarp afstandtagen over for mediernes budbringere og forholder sig kun i meget begrænset omfang til afsløringernes konkrete indhold. Det er i sig selv et udtryk for den griske syge, der truer sportens eksistens.

Det naive forslag til en løsning er, at vi lader være med at zappe til Champions League på tv’et i aften og undlader at købe fodboldtrøjer til børnene i julegave, for det er og bliver alene forbruget, der bærer fodboldforretningen. Det sker bare ikke, men fanskaren kan – som det allerede er sket i Bayern München – gøre sit ved at tage klar afstand fra den beskidte del af spillet.

Resten – og det er en hel del – er op til de demokratisk valgte fodboldledere. Dansk fodbold har stemt på Fifa-præsidenten og må bestræbe sig til det yderste på at få ham og andre aktører i sporten til at opføre sig ordentligt. Det er beskæmmende at lade være. s-m