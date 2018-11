Nu svækker DF danskernes velfærd igen

For Dansk Folkeparti er det langt vigtigere at kunne gøre livet surt for udlændinge og deres børn, end det er at sikre velfærden for de mange.

Og resten af blå blok hopper gang på gang med på denne velfærdsundergravende politik.

Helt absurd udstilles det i det nye opholdskrav, som DF og regeringen har indført i forbindelse med deres skatteaftale.

Reglen betyder, at man for at kunne få dagpenge skal have boet i EU i mindst syv af de seneste otte år. Ellers ryger man på den væsentligt lavere integrationsydelse.

DF vil ramme udlændinge med reglen. Men fire ud af ti af dem, som bliver ramt af opholdskravet, er danske statsborgere, der ellers ville have ret til dagpenge. Det svarer til 1.750 danskere om året.

Nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at opholdskravet også vil ramme op mod 1.400 syge, gravide og nye forældre, der bliver frataget de syge- og barselsdagpenge, de ellers havde ret til.

Barokt nok erkender ministeriets jurister, at der er en risiko for, at denne forskelsbehandling kan være ulovlig, og det vil DF og S nu have en snak med ministeren om.

Men her stopper ulykkerne ikke. Opholdskravet svækker også lysten til at være med i en a-kasse. For hvorfor forsikre sig, hvis man måske alligevel ikke er dækket, den dag man får en fyreseddel?

20.000 danskere skønnes at ville melde sig ud af en a-kasse som følge af opholdskravet.

Dermed svækker opholdskravet noget af det dyrebareste, vi har i dette samfund: et dagpengesystem, der sikrer lønmodtageren et rimeligt liv i tilfælde af arbejdsløshed. Det er ikke bare humant. Det er også en hjørnesten i den højt berømmede flexicurity-model, der giver virksomhederne frihed til at kunne hyre og fyre.

Sølle 50 mio. kr. om året giver opholdskravet til skattelettelser. Men målet er jo også et andet: at hindre udlændinge i at flytte til Danmark for at få dagpenge, har DF’s René Christensen forklaret.

Er det da et stort problem? Nej, da. Christensen har selv konstateret, at det »heldigvis ikke er noget stort problem« efterfulgt af et »men det kan det blive en dag«.

En dag?

Den lader vi stå, mens vi konstaterer, at DF’s usympatiske opholdskrav allerede i dag sender folk i fattigdom og undergraver den velfærdsmodel, som partiet ellers påstår at hylde.

pmj