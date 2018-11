Politiken mener: Hold fast i FN's migrationspagt

Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Er der to gigantiske internationale udfordringer, der præger vores tidsalder er det klimaforandringer og migration.

Det er store, vanskelige problemstillinger, som har en vigtig ting til fælles: De er helt uomtvisteligt globale i deres natur, og dermed noget som ingen enkeltstater selv kan løse. Det kræver ganske enkelt internationalt samarbejde.

Det er sket med klimaet med Paris-aftalen, og nu er FN også lykkeligvis så småt kommet i gang med migrationsudfordringen.

Det sker i første omgang med den såkaldte migrationspagt, som efter planen skal underskrives i Marokko den 10-11 december. Pagten blev godkendt af samtlige 193 medlemmer af FN undtagen Trumps USA i sommer, og underskrivelsen burde derfor være en formalitet.

Men i de seneste uger har en række højrenationale kræfter kaldt til kamp mod pagten.

Udover USA vil lande som Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Polen og Israel ikke skrive under, og i Danmark forsøger Dansk Folkeparti nu også at presse Løkke-regeringen til også at afstå.

Migrationspagten »undergraver Folketingets magt«, som formanden for DF’s folketingsgruppe Peter Skaarup udtrykker det i et indlæg i Den Korte Avis.

Men det er - som DF også godt selv ved - en lodret løgn. Migrationspagten er ikke juridisk bindende, og pålægger derfor ikke hverken Danmark eller andre lande nogle som helst yderligere forpligtelser eller retlige begrænsninger.

Faktisk understreger pagten specifikt, at den ikke begrænser staternes suverænitet.

Tværtimod.

Pagten »bekræfter staternes suveræne ret til at bestemme deres nationale migrationspolitik og deres prærogativ til at styre migration inden for deres jurisdiktion«. Meget klarere kan det vist ikke siges.

Migrationspagten er et spædt skridt i retning af at finde en internationale model til at tackle de moderne folkevandringer. Allerede i dag bor der mere end en kvart milliard mennesker uden for deres hjemland, og antallet vil kun stige i de kommende år.

At stikke hovedet i sandet som en struds og sige, at det kan klares af de enkelte land selv er ikke bare forkert, men dybt uansvarligt. Indtil videre har regeringen modstået presset fra DF, og fastholdt at ville underskrive pagten.

Det skal den i den grad blive ved med.

