Dagpenge: Regeringen og Dansk Folkeparti bygger mure mod verden med nye dagpengeregler

Lars Løkke Rasmussen formulerede det træffende i sin nytårstale sidste år: »Vi kan ikke bygge mure mod verden. For så ender vi med at lukke os selv inde«.

At denne sandhed i særlig grad gælder et lille land, er på mange måder historien om Danmarks velstand og velfærd.

Vi har til alle tider profiteret af at være et åbent land med en åben økonomi i en stadig mere globaliseret verden. Desto mere grotesk forekommer det, at Lars Løkke Rasmussens egen regering nu har valgt at sænke nationens borgporte for selv initiativrige danske statsborgere, der rejser ud i verden for at arbejde og dygtiggøre sig.

Med regeringens og Dansk Folkepartis skattereform vil danske statsborgere således fra nytår miste retten til dagpenge, hvis de inden for de seneste otte år har opholdt sig i udlandet i mere end et år.

Det lyder som en joke, men denne avis har løbende fortalt historierne om Frederik, Johanne, Birger, Heide, Rasmus, Signe og alle de andre danskere, for hvem de nye regler er skinbarlig virkelighed.

Målet med reglerne er at fratage udlændinge muligheden for at komme i nærheden af danske dagpenge. Er det et stort problem? Næ, ifølge regeringens egne oplysninger vil det maksimalt vedrøre 2.750 udlændinge. Men det vil samtidig få konsekvenser for mindst 1.750 danske statsborgere.

At de nye regler skaber langt større problemer, end de løser, er helt åbenbart.

Det viser, at det nu er lykkedes Dansk Folkeparti at drive symbolpolitikken på udlændingeområdet helt derud på overdrevet, hvor vi som land aktivt skader, hvad der i den grad burde fremmes: danskere med international erfaring, udsyn og kompetencer.

Heldigvis valgte Socialdemokratiet i denne uge at sige fra over for dette indelukkede småstatsvanvid.

Man må håbe, at Lars Løkke Rasmussen genlæser sin egen advarsel fra sidste års nytårstale, så vi undgår unødigt at bygge mur mod verden. For vi ender jo bare med at lukke os selv inde. Så sandt, så sandt. Og så skræmmende tæt på at blive virkelighed.

cj