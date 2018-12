Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

FOR ABONNENTER

To verdenskrige på få årtier. Et Europa lagt i ruiner og en verden, der måtte genfinde sin vej og moral efter holocausts rædsler. Det var den dystre baggrund for FN’s menneskerettighedserklæring, der i denne uge fylder 70 år.

mr