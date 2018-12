Her på randen af afgrunden kender den britiske uansvarlighed ingen grænser

Ingen europæisk politiker har i nyere tid stået mere ydmyget, kuldslået og afpillet end den britiske premierminister, Theresa May, gør i disse dage.

I 20 måneder har hun med EU forhandlet og argumenteret for rammerne af et Brexit, hun ikke kan skaffe sig skyggen af flertal for i parlamentet. Mandag var premierministeren tvunget til at smide den sidste rest af politisk værdighed og udskyde afstemningen om sin aftale i parlamentet og et uomgængeligt nederlag.

Ydmygelsen er total.



Men mens skældsordene rammer premierministeren, skal vi huske på, at Theresa May forsøger at løse et problem, hun ikke selv har skabt. Alle de varmblodede agitatorer for Brexit under folkeafstemningen fik kolde fødder straks efter deres sejr.

Nigel Farage, Boris Johnson og med dem et mindre kompagni af ministre – alle er de væk.

Selv i den nationale skæbnestund her på randen af afgrunden kender den britiske uansvarlighed tilsyneladende ingen grænser. Hverken Mays eget konservative parti eller Labours formand, Jeremy Corbyn, evner at løfte sig over småtskårne personlige og partitaktiske hensyn. Hvor er det dog trist.

Som politisk forhandler og figur er May bestemt ikke fejlfri, men der er grund til at have respekt for en politiker, der bliver stående, hvor de fleste andre for længst havde taget bagudgangen.

Theresa May er nu rede til endnu en gang bøje sig i mudderet, samle tiggerstaven op og trygle EU om yderligere krisehjælp. Hun bør ikke mødes af en kold skulder.

Brexit-problemet er britisk og skal løses i Storbritannien. Men i krisens yderste stund må vi tro på, at der i det britiske parlament viser sig en vilje til at finde et nationalt kompromis.

Det kan tage lang tid, og det kan – tro det eller ej – blive endnu mere beskidt end det, vi foreløbig har været vidner til.

Politik er ikke altid en disciplin for balletdansere, og EU bør udvise olympisk tålmodighed og fleksibilitet. Bruxelles og medlemslandene bør i den kommende tid forsøge at hjælpe May med de forsikringer, hun søger og – hvis briterne anmoder om det – acceptere opblødning af den hårde bagkant for en Brexit-aftale i marts.

Det nemmeste ville være at lade briterne sejle deres egen sø.

Men det vil blot løse ét problem ved at skabe et endnu større.

cj