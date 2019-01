Ak og ve: Det sejler også for Corbyn

Labour-leder skylder May et alternativ.

JEREMY Corbyn skal forestille at være Theresa Mays rival i Storbritannien. Det er ikke til at holde ud. Lige så lidt som hun er i stand til at samle det konservative flertal bag sin egen EU-politik, er Corbyn i stand til at præsentere vælgerne eller sit parti for et alternativ.

Det er nu, hvor May ikke kan samle Underhuset om sin Brexit-aftale med Bruxelles, at Corbyn skal lancere en bedre plan – for sit parti, for Underhuset og for Storbritannien.

Men også for Corbyn sejler det.





Det totale kaos på regeringsbænkene burde ellers være en historisk chance for oppositionspartiet og dets leder, Jeremy Corbyn. Han står med det ikke mindre forpligtende ansvar at vise, at Storbritannien har andre muligheder end Mays Plan A og identiske Plan B.

Men ak og ve. Corbyns krise er lige så afgrundsdyb som Mays. Og Labour-lederen savner i endnu højere grad personlig, politisk troværdighed.

Han hævdede før beslutningen om Brexit at være tilhænger af britisk EU-medlemskab, men førte en snigerpolitik, som gav fornemmelsen af, at han i virkeligheden ønskede et farvel til unionen. I dag lufter han et forslag om en ny afstemning, men uden at sige, hvad han selv vil stemme. Lederskab? Patetisk.

Både May og Corbyn sætter partiet og magten højere end landets fremtid.

Briterne forbereder sig på kaos uden aftale med EU

CORBYN vil helst have et nyt valg, som han tror, at han kan vinde uden at fremlægge et klart alternativ til Mays politik. Det vil de britiske vælgere næppe finde troværdigt.

Hvis han ikke kan få et valg, vil han i stedet have en ny EU-folkeafstemning, hvor briterne kan vælge mellem et forslag, som kan samle flertal i Underhuset, eller måske helt at droppe Brexit. I betragtning af, at han ikke har et forslag, som Underhuset kan enes om, og ikke vil sige, om han så personligt vi stemme for at blive i EU, ligner det politisk plattenslageri.

DE FÆRRESTE briter ønsker at forlade EU uden en aftale, altså et ’hårdt Brexit’, som vil skade britisk økonomi og efterlade politisk kaos. Kun to andre forslag ligner klare alternativer – også på en stemmeseddel – og det er enten Theresa Mays aftale med EU om vilkårene for at melde sig ud. Eller at blive i EU.

Det lykkeligste for Europa ville være, at Storbritannien bliver i EU-fællesskabet. Og det er ikke for sent, men det er en britisk beslutning. Theresa May har fremlagt den Brexit-aftale, hun kunne forhandle sig frem til. Nu har briterne krav på at vide, hvad hendes Labour-rival kan tilbyde og i virkeligheden selv ønsker. Kom så, Corbyn. aj