Dette er en leder. Lederen er udtryk for Politikens holdning og skrives på skift af medlemmerne af avisens lederkollegium.

Sikke en myriade af rådden forretningsmoral og beskidte tricks, Falck har gjort sig skyldig i for at redde sit monopol på at redde os andre. Den hårde medfart, selskabet har fået de seneste dage, manglede bare.

