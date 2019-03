Anders Samuelsen svigter med ejendommelig og næsten hyklerisk tale

Det var en ejendommelig og næsten hyklerisk tale, som udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) serverede, da han i sidste uge holdt sin officielle åbningstale ved FN’s Menneskerettighedsråd.

Ministeren havde ganske vist to vigtige budskaber.

Det ene var, at ingen nation skal kunne bruge sit medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd til at blokere for kritik af sig selv, sådan som det så ofte er sket. Det er et sundt synspunkt og afgørende for FN-rådets legitimitet. Fint at fremhæve.

Det andet vigtige budskab var ministerens opremsning af problemlande: Venezuela, Syrien, Iran, Saudi-Arabien, Bahrain, Yemen, Rusland, Østukraine og Tyrkiet. Godt at få navne på synderegisteret og vise, at Danmark hverken har glemt sine tilfangetagne statsborgere i Bahrain (Abdulhadi al-Khawaja) eller i Rusland (Dennis Christensen fra Jehovas Vidner).

Men hov, manglede der ikke noget? Hvad skete der lige med Kina, der ikke alene er i færd med at opbygge en rendyrket overvågningsstat, men som ifølge flere menneskeretsorganisationer også har sendt omkring en million kinesiske muslimer fra især den nordvestlige Xinjiang-provins i interneringslejre.

Vi taler om politiske opdragelseslejre, hvor de indsatte bliver tvunget til at lære mandarinkinesisk og afsynge hyldestsange til Kinas Kommunistiske Parti og dets autoritære leder, præsident Xi Jinping. Der er desuden rapporter om både psykiske og fysiske overgreb, herunder dødsfald.

Op til åbningen af samlingen i FN’s Menneskerettighedsråd havde en stribe menneskeretsorganisationer i en fælles erklæring eksplicit appelleret om, at rådet netop tog disse overgreb op og ikke lod Kina dække sig ind bag sit medlemskab af menneskeretsrådet sammen med Danmark og 45 andre lande.

Men den danske minister var tavs. Han gjorde præcis det modsatte af det, han sagde: Han lod Kina dække sig ind bag sit medlemskab af rådet og larmede nærmest med sin tavshed om et overgreb, der tilmed står i skærende kontrast til den udenrigspolitiske strategi, som Anders Samuelsen selv står fadder til. Deri står, at Danmark vil kæmpe for »basale retsstatsprincipper, religions- og trosfrihed, kvinders rettigheder og ytringsfrihed og fremme det politiske rum for menneskerettighedsforkæmpere«.

Men det gælder åbenbart ikke i FN’s Menneskerettighedsråd … jarl