Homofobi i modvind

At ringeagte en person for at være homoseksuel er så langtfra en ny foreteelse. I fodboldens verden har det således altid været en del af fankulturen at råbe og synge slagord af homofobisk karakter fra tribunerne for at håne spillerne på det hold, de pågældende tilskuere for alt i verden helst ser tabe kampen.