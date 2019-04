Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den kinesiske ambassadør i Danmark Deng Ying tager det første spadestik til det nye Pandaanlæg i Zoologisk Have. Her skal de to kæmpepandaer, som Kina har udlånt til Danmark, bo, når de efter planen kommer til København i slutningen af 2018. Statsministeren besøgte tidligere i år Chengdu Panda Base, hvor de kommende københavnere kommer fra. Ud over Statsministeren og den kinesiske ambassadør vil arkitekt Bjarke Ingels, Zoos direktion og bestyrelse være til stede.