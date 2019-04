Dansk Folkeparti forsvarer junkmedier med himmelråbende skør påstand

FOR ABONNENTER

Misinformation og fake news er fænomener, vi læser om fra andre lande. Sådan vil vi gerne se vores mønsterland højt mod nord, men selvbilledet holder ikke helt længere, for på internettet er der de seneste år blevet etableret en lang række udbydere, der giver sig ud for at være troværdige medier i sandhedens tjeneste. De bærer navne som 24Nyt, Den Korte Avis og Newspeek, og fælles for dem er, at de forsøger at ligne klassiske nyhedsmedier. Men skinnet bedrager ofte.

cj